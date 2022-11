Crunchyroll annuncia il doppiaggio italiano per Mob Psycho 100 e Dr.STONE

Il doppiaggio italiano di un prodotto di intrattenimento è sempre una buona notizia, d'altronde nel Bel Paese vi è una importante tradizione legata al teatro e poi al doppiaggio. Grazie a Crunchyroll altri due anime riceveranno l'adattamento italiano.

Crunchyroll è un servizio streaming di proprietà Sony e si concentra sulla distribuzione, produzione e licenza di dorama e anime giapponesi. La piattaforma è supportata dalle pubblicità e dagli abbonamenti e grazie alla larga fruizione degli ultimi anni ha potuto annunciare due nuovi progetti.

Come si legge dal post Facebook presente in calce alla notizia, due anime saranno doppiati in italiano: si tratta della prima stagione di Mob Psycho 100 e di Dr.STONE. Non si conoscono ancora date e cast ma il portale promette presto novità in merito.

Considerato l'ottimo lavoro svolto per doppiaggio italiano di Tokyo Revengers e per il doppiaggio italiano di Spy x Family, le aspettative sono molto alte. Chissà se in futuro verranno doppiate anche altre serie come Chainsaw Man, Golden Kamuy e Re:Zero.

Siete contenti di questo annuncio? Chi vi piacerebbe doppiasse i vostri personaggi preferiti? Scrivete pure dei nomi. Nel frattempo potreste non volervi perdere la lista degli anime su Crunchyroll nel novembre 2022, in attesa di conoscere il palinsesto di dicembre 2022.