Crunchyroll annuncia il doppiaggio di Spy x Family e Tokyo Revengers

Sembra che da qualche mese a questa parte i piani di Crunchyroll siano cambiati per l'Italia con la volontà da parte del distributore, soprattutto dopo l'acquisizione di Funimation, di portare nel Bel Paese alcuni doppiaggi delle serie di successo del catalogo. Ecco, dunque, quali sono i prossimi arrivi ad ottobre.

Il palinsesto autunnale di Crunchyroll sembra a dir poco straordinario con My Hero Academia 6 e Chainsaw Man tra i capisaldi del nuovo cour stagionale. Ad ogni modo, il distributore ha intenzione di portare in Italia nuovi doppiaggi per accontentare i fan che reclamano a gran voce sempre più serie in lingua nostrana.

I prossimi doppiaggi che andranno ad arricchire il catalogo sono stati annunciati nelle scorse ore da CR con un comunicato stampa e si tratta di due degli anime più popolari del servizio: Spy x Family e Tokyo Revengers. Il primo di questi arriverà il 15 ottobre mentre il secondo due giorni più tardi. Gli anime in questione ci faranno compagnia con un episodio a settimana per gli utenti premium, mentre non si hanno ancora certezze se gli account gratuiti potranno godere o meno del doppiaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste nuove proposte di Crunchyroll? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.