Crunchyroll annuncia altre due serie: arrivano World Trigger e Anime Azurlane

Ormai nel settore dello streaming diventa sempre più prominente Crunchyroll, servizio che sta portando tanti anime spaziando tra progetti famosi e non. Come ogni stagione, la piattaforma ha rivelato nei giorni scorsi i prossimi arrivi, rivelando il calendario invernale di Crunchyroll. Ma c'erano ancora dei titoli da rivelare rispetto al programma.

Infatti nelle scorse ore, Crunchyroll ha rivelato quali sono gli ultimi due anime che si uniranno a questa stagione invernale che aprirà il 2021. Oltre il vasto elenco di anime che vi abbiamo fornito in precedenza, Crunchryoll ha confermato l'arrivo di World Trigger stagione 2 e di Anime Azurlane: Slow Ahead!

World Trigger è ormai conosciuto: dopo la prima stagione siamo stati già catapultati nel mondo sci-fi di Yuma Kuga e dei guerrieri d'élite chiamati "Border". I nuovi episodi amplieranno questo mondo futuristico, mentre è stato già annunciato che World Trigger riceverà una terza stagione.

Il secondo è invece Anime Azurlane: Slow Ahead! che, come si può intuire dal nome, prende spunto dal ben noto videogioco Azur Lane. Non a caso infatti questo adattamento è basato sullo spin-off comico della serie principale. Insomma, Crunchyroll lascia spazio a tutti i generi per incontrare ogni gusto, confermando di avere un catalogo vasto e usufruibile da chiunque.