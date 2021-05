Crunchyroll annuncia un nuovo evento con protagonista Hime: la mascotte arriva in Italia!

Crunchyroll Italia annuncia un nuovo evento a tempo con protagonista Hime, la mascotte realizzata da Eunice Dahae Baik che ormai da anni funge da icona social del sito streaming. Da oggi al 31 maggio, la piattaforma terrà degli eventi giornalieri con regali per tutti i follower, che potranno seguire in diretta le vacanze italiane della mascotte.

"Crunchyroll decide di celebrare l’Italia regalando a Hime un biglietto per delle vacanze da sogno nel nostro Paese", si legge sul comunicato stampa inviatoci dall'azienda, "e per l'occasione avrà anche un nuovo look originale dal sapore italiano! Da oggi al 31 maggio, seguendo Crunchyroll e i suoi profili social potrai giocare con Hime, scaricare regali e seguire speciali eventi live. Ci saranno giochi social, fumetti originali sulle vacanze di Hime e 3 imperdibili dirette per creare art ‘Made in Italy’ di Hime insieme a bravissimi illustratori italiani: Lorenza di Sepio, Giuseppe di Maio e Alessia Trunfio!". In calce potete dare un'occhiata al nuovo look della mascotte.

Per quanto riguarda le dirette con i tre disegnatori, Lorenza di Sepio sarà ospite in diretta domani sera, 25 maggio 2021, alle ore 21:00, mentre Giuseppe di Maio e Alessia Trunfio parteciperanno in live rispettivamente giovedì 27 e domenica 30 maggio, sempre allo stesso orario. Per l'occasione, ognuno dei tre artisti disegnerà la propria versione di Hime. Per maggiori informazioni sull'evento vi invitiamo a cliccare sul link in calce.

Crunchyroll è uno dei leader italiani nel settore della distribuzione anime, e questa primavera ha messo in scena uno dei palinsesti più ricchi di sempre. L'evento dedicato alla mascotte si concluderà poco prima dell'inizio di giugno, e nelle settimane successive dovremmo ricevere nuove informazioni circa le serie presenti nel palinsesto estivo.

E voi cosa ne pensate? Prenderete parte all'evento? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui vi annoiaste, poi, vi invitiamo a dare un'occhiata ai migliori anime di maggio 2021 disponibili su Crunchyroll.