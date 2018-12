Crunchyroll annuncia un progetto in collaborazione con l'artista Kou Yoshin

Crunchyroll ha pubblicato venerdì, 14 dicembre scorso, sulla sua pagina ufficiale di Twitter un breve video nel quale annunciava un possibile progetto futuro con la collaborazione di un noto animatore.

L'artista in questione è Kou Yoshinari, che ha presentato il character design dell'adorabile e tenera mascotte di Crunchyroll, soprannominata Hime. Questa, è stata eletta emblema dell'azienda nel lontano giugno 2013.

Yoshinari ha lavorato già in passato come animatore in diverse serie animate, tra cui Little Witch Academia, Fullmetal Alchemist, Eureka Seven, Re:Zero, Made in Abyss, Garo -Vanishing Line-, Blood: The Last Vampire, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone e molti altri.

Purtroppo Crunchyroll ha cancellato sabato il post sulla sua pagina Twitter. Potete però ammirare in calce all'articolo un'immagine tratta dal del video pubblicato dalla società che ritrae la piccola Hime placidamente seduta su un tronco d'albero di pesco accanto ad un corso d'acqua, intenta a degustare una bibita da un bicchiere ricavato dal bamboo e degli onigiri. L'immagine, dalle tinte pastello che riprendono i colori rosa e arancio - tipici del logo di Crunchyroll - ritrae la mascotte dall'alto, con i rami dell'albero e fiori di pesco in primo piano.

Speriamo di poter scoprire qualcosa di più, in futuro, in merito a tale progetto.