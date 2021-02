Crunchyroll annuncia il record di abbonati e lancia un anime dark fantasy con Idris Elba

Da anni ormai Crunchyroll si è ritagliata un posto nel mondo degli anime, diventando un faro per chi ama le serie del paese del Sol Levante. Mese dopo mese, ha continuato a crescere puntando su vari anime ma anche proponendo i propri Crunchyroll Originals, come Tower of God oppure God of High School.

Mentre si concretizza l'acquisto di Sony della piattaforma, Crunchyroll festeggia un nuovo traguardo. Il portale disponibile in gran parte del mondo ha infatti confermato di aver raggiunto la cifra di ben quattro milioni di abbonati, ottenendo un incremento di ben un milione rispetto a luglio 2020 quando aveva dichiarato di averne tre. Un numero molto alto che affianca quello degli oltre 70 milioni di utenti registrati rivelato qualche mese fa.

Ma non è tutto: questa cifra sarà festeggiata dall'arrivo di un nuovo progetto inedito. Crunchyroll collaborerà con Idris e Sabrina Elba per portare Dantai, una serie animata dark fantasy. Oltre il portale di streaming, alla produzione parteciperanno Green Door Pictures e Pink Towel Pictures, ovvero le compagnie dei due coniugi Elba. La sinossi di Dantai è la seguente:

"Ancora in sviluppo, la serie sci-fi afro-futuristica sarà ambientata in una città dove l'ascesa della biotecnologia ha ampliato le disuguaglianze tra chi ha e chi non ha. Due stelle di entrambi gli schieramenti stanno facendo la loro ascesa e questa divisione li metterà uno contro l'altro in una storia che alla fine esplorerà l'uguaglianza e i legami in una società corrotta".

Dantai riuscirà ad affermarsi? Da poche settimane, Crunchyroll ha rivelato quali sono le serie più viste nei vari stati dell'Unione Europea.