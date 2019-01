Crunchyroll annuncia il simulcast italiano di Mysteria Friends e VIRTUALSAN - LOOKING

Nonostante Crunchyroll abbia annunciato, nelle ultime settimane, una vera e propria pletora di anime previsti dal proprio palinsesto invernale, il catalogo online della nota piattaforma di streaming ha accolto altre due serie: si tratta stavolta di Mysteria Friends e VIRTUALSAN - LOOKING.

Diretto da Hideki Okamoto (D.C. II: Da Capo II, Battle Girls - Time Paradox) presso Cygames Pictures, Mysteria Friends è sceneggiato da Satoko Sekine (Is This a Zombie? of the Dead, Tayutama - Kiss on My Deity), mentre Minami Yoshida (Terraformars Revenge, Love Live! School idol project) e Takashi Watanabe (Teiichi no Kuni, Nigakute Amai) ne curano rispettivamente il character design e la colonna sonora.



Il primo episodio di Mysteria Friends sarà trasmesso su Crunchyroll a partire da domenica 20 gennaio, alle ore 18.00 circa. L’appuntamento con la serie si rinnoverà anche nelle settimane successive. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale, mentre in chiosa all’articolo ve ne presentiamo il trailer.

"La Mysteria Academy è una prestigiosa scuola di magia che insegna le arti mistiche senza discriminazioni a tre fazioni (uomini, dei e demoni) che sono spesso in guerra tra loro. Due delle studentesse dell'accademia sono la principessa e studentesa modello Anne e la principessa Grea che è figlia di un drago e di un umano."

Intitolato VIRTUALSAN - LOOKING, il secondo anime è invece diretto da Daigo Abe presso Lide, un nuovo studio d’animazione avviato da Dwango, Kadokawa, Khara, INCS toenter e Asobi System Holdings. La serie sarà composta in tutto da 12 episodi di 24 minuti circa, di cui uno è già disponibile dal 16 gennaio sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. Il prossimo episodio verrà invece trasmesso il 23 gennaio, alle ore 20:00 circa.

"Un anime televisivo che include 30 VTuber tra cui Mirai Akari, Siro, Nekomiya Hinata, Tsukino Mito, Tanaka Hime e Suzuki Hina! Grazie a una collaborazione creativa con Anno Hideaki, i sei personaggi principali appariranno vestiti coi costumi di Evangelion. Il tema musicale è stato composto dal produttore Nakata Yasutaka, cantato da Kizuna Ai per i primi sei episodi prima di passare la palla, tra l'episodio sette e l'episodio dodici, al cast principale nel ruolo della band di VTuber chiamata "Virtual Real". Un progetto animato originale animato in 3DCG con un formato creato appositamente per dare personalità a fascino agli VTuber in tutta la loro magnificenza."