Crunchyroll annuncia il simulcast italiano di The Rising of the Shield Hero

La piattaforma di streaming di Crunchyroll ha recentemente annunciato di aver acquisito i diritti del nuovo anime intitolato The Rising of the Shield Hero. Co-prodotto da Crunchyroll e Kadokawa, l’anime verrà proposto in streaming a partire dal 9 gennaio 2019, in lingua originale e sottotitoli in italiano.

Diretta da Takao Abo (Norn9) presso lo studio d’animazione Kinema Citrus (Barakamon, Made in Abyss), The Rising of the Shield Hero sarà sceneggiato da Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars), mentre Masahiro Suwa (Chaika the Coffin Princess) e Satoshi Mori (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) si occuperanno rispettivamente del character design e del monster design. Glovision ne produrrà invece gli effetti sonori, mentre Hiromitsu Iijima e Shunichi Uemura comporranno la colonna sonora.

Di seguito riportiamo infine la sinossi pubblicata sul sito ufficiale di Crunchyroll.

"Un comune otaku di nome Iwatani Naofumi trova un libro nella biblioteca che lo trasporta in un altro mondo. Gli viene affidato il compito di unirsi a spada, lancia e arco, come uno dei Four Cardinal Heroes, al fine di combattere le Catastrofi come Eroe dello Scudo. Emozionato dall'idea di vivere una grande avventura, Naofumi si aggiunge al gruppo. Comunque, pochi giorni dopo, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la dignità ed il rispetto. Incapace di fidarsi ancora del prossimo, assume una schiava chiamata Raphtalia e si cimenta nel fronteggiare le Ondate e il mondo.

Ma troverà davvero un modo per ribaltare questa situazione disperata?

Si alza il sipario su un'avventura fantasy sull'ascesa di un uomo che ha perso tutto."