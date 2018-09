Crunchyroll annuncia Sword Art Online: Alicization, sarà disponibile anche in italiano?

Crunchyroll ha annunciato di aver acquisito i diritti per lo streaming di Sword Art Online: Alicization, la nuova serie di SAO che appunto esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il mese di ottobre. Sfortunatamente la piattaforma rivelerà in un secondo momento i territori interessati, pertanto non possiamo ancora escludere l'Italia.

L’anime, intanto, verrà trasmesso il 7 ottobre sulle reti giapponesi Tokyo MX, Tochigi TV, Gunma TV, BS11 e MBS, mentre il giorno successivo verrà dato in replica su AbemaTV. Lo staff di Sword Art Online: Alicization ha svelato che l’anime durerà ben quattro quadrimestri, ma non è ancora chiaro se i suddetti “cour” appunto saranno consecutivi o meno.



Composto da 60 minuti addirittura, il primo episodio della serie è stato mostrato in anteprima lo scorso 15 settembre, in un occasione di un evento speciale tenutosi in Giappone. Lo stesso giorno, inoltre, l’episodio è andato in onda anche a Los Angeles e in altre nazioni del mondo, fra cui Australia, Francia, Russia, Germania e Corea del Sud.



Diretto da Manabu Ono (Horizon in the Middle of Nowhere, Saki, The Asterisk War) presso lo studio d’animazione A-1 Pictures, l’anime vanterà il character design di Shingo Adachi, che sarà affiancato da Gou Suzuki e Tomoya Nishiguchi, già direttori delle animazioni di Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale. La colonna sonora sarà invece composta da Yuki Kajiura, mentre le apprezzate artiste LiSA e Eir Aoi canteranno rispettivamente il tema di apertura “Adamas” e la sigla di chiusura “Iris”.



Mentre Yoshitsugu Matsuoka e Haruka Tomatsu presteranno nuovamente le loro voci ai protagonisti Kirito e Asuna, Ai Kayano e Nobunaga Shimazaki doppieranno Alice e Eugeo, ossia i personaggi già interpreti nel videogioco Sword Art Online: Fatal Bullet e nei precedenti titoli del brand.



L’anime adatterà l’intero arco narrativo chiamato “Alicization”, ossia la saga più lunga dei romanzi scritti da Reki Kawahara. Composto da 9 volumi addirittura, l’arco narrativo sarà infatti molto più longevo dei precedenti cinque, ed è appunto probabile che la serie di componga di 50 episodi almeno. Di seguito, intanto, ve ne proponiamo la sinossi ufficiale appena pubblicata da Crunchyroll.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”