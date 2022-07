Crunchyroll annuncia tre nuovi anime: ecco quali sono le new entry a ottobre

Il portale di streaming Crunchyroll continua a proporre titoli inediti. La piattaforma ad ogni stagione si amplia sempre di più, e già ce n'è stato un assaggio in questo mese, con l'inizio della stagione estiva con l'inserimento di Love Live Superstars e altri prodotti. Bisogna però tenere già d'occhio gli anime che arriveranno in futuro.

Proprio per questo Crunchyroll ha rivelato tre anime in arrivo a ottobre sulla piattaforma. Con tre diversi tipi di annunci, il portale arancione ha confermato l'ingresso di Shangri-La Frontier, Don't Bully Me Nagatoro-san stagione 2 e Muv-Luv Alternative stagione 2.

Per il primo, pronto a fare il suo debutto nel panorama degli anime, Crunchyroll ha condiviso un trailer che potete osservare in basso. Rakuro Hitozume è uno studente liceale con la passione per i giochi brutti, deciso a completarli a ogni costo. Da giocatore esperto, si lancia subito nel mondo VR di Shangri-La Frontier, riuscirà a superarlo con le sue abilità?

Per quanto riguarda invece l'annuncio di Nagatoro-san stagione 2, Crunchyroll ha deciso di pubblicare un video dove è la doppiatrice stessa a confermare il ritorno dell'anime, come mostrato in basso. Infine il terzo progetto è Muv-Luv Alternative, un anime mecha di ritorno con la seconda stagione, annunciato con una key visual.

Non va dimenticato poi che su Crunchyroll arriverà Jujutsu Kaisen in italiano.