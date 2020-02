Crunchyroll annuncia i vincitori degli Anime Awards, in prima posizione Demon Slayer

Il 2019 è stato un anno piuttosto ricco per l'animazione nipponica: titoli come Mob Psycho 100, The Promised Neverland e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sono dimostrate delle vere e proprie gemme produttive, chi per un comparto tecnico fuori dall'ordinario e chi per una costruzione narrativa decisamente brillante.

Nel corso di questa notte sono andati in scena gli AnimeAwards di Crunchyroll, che hanno visto vincitori le seguenti opere d'animazione, dopo aver raccolto ben 11 milioni di voti provenienti da paesi quali Stati Uniti, Brasile, Messico, Regno Unito e Canada:

Anime of the Year: Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Best Animation: Mob Psycho 100 II

Best Opening: Mob Psycho 100 II, ♪ 99.9 - MOB CHOIR feat. sajou no hana

Best Ending: KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR, ♪ Chikatto Chika Chikaa♡ - Konomi Kohara

Best Boy: Tanjiro Kamado, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Best Girl: Raphtalia, The Rising of The Shield Hero

Best Score: Mocky, Carole & Tuesday

Miglior Performance Vocale (Giapponese): Yuichi Nakamura, voce di Bruno Bucciarati ne le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Miglior Performance Vocale (Inglese): Billy Kametz, voce di Naofumi in The Rising of The Shield Hero

Best Director: Tetsuo Araki, Chief Director e Masashi Zoizuka, Director - l'Attacco dei Giganti Terza Stagione

Best Character Design: Satoshi Iwataki, character design originale di Hiroyuki Asada, Dororo

Best Protagonist: Senku, Dr. Stone

Best Antagonist: Isabella, The Promised Neverland

Best Fight Scene: Tanjiro e Nezuko vs Rui, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Best Couple: Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane, Kaguya- Sama: Love is War

Best Drama: Vinland Saga, Wit Studio

Best Fantasy: The Promised Neverland, CloverWorks

Best Comedy: Kaguya-Sama: Love is War, A1 Pictures

Industry Icon: Geroge Wada, Wit Studio

