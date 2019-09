Crunchyroll: annunciati gli anime in streaming nella prossima stagione

Il colosso dello streaming Crunchyroll sta per lanciarsi a tutta forza nella nuova stagione autunnale 2019, prevista per i primi giorni del mese di ottobre e che vedrà lanciare nuovi anime. Vediamo insieme quali sono le novità confermate da Crunchyroll che ci accompagneranno per i prossimi mesi.

La piattaforma Crunchyroll dà naturalmente molto risalto a due titoli di punta come Black Clover e Dr. Stone. I due anime continueranno come da programmato anche durante l'autunno 2019, dove sicuramente Dr. Stone si concluderà, mentre Black Clover potrebbe proseguire ulteriormente dato l'annuncio del prolungamento.

Ad affiancarli ci saranno due titoli molto importanti ma ancora non rivelati dalla piattaforma. Mancano per il mercato italiano Food Wars stagione 4 e Chihayafuru stagione 3, presenti invece sulla versione statunitense.

Cosa c'è come novità? Ad ottobre si aggiungeranno in simulcast tre titoli: Ascendance of a Bookworm, Didn't I Say to Make my Abilities Average in the Next Life?! e High School Prodigies Have it Easy Even in Another World. I tre titoli saranno accompagnati in questa categoria proprio dai due titoli sconosciuti, mentre altri simulcast in prosecuzione saranno Gegege no Kitaro, Ace of Diamond Act II, Monster Strike The Animation, SD Gundam World Sangoku Soketsuden e Boruto: Naruto Next Generations.