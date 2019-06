Crunchyroll, annunciati nuovi latecast in arrivo per la stagione estiva

L'editore Crunchyroll continua la sua carrellata di annunci arricchendo il proprio catalogo di nuovi anime per la stagione estiva. A questo giro, i titoli acquisiti si uniranno più in avanti in estate tramite la formula "latecast".

In contrapposizione ai simulcast, un latecast è un prodotto che non arriva in contemporanea con il suo Paese d'origine, ma più in avanti anche di diversi mesi. Una formula particolare, sicuramente meno dispendiosa, ma che aiuta i distributori a fornire sempre più progetti animati nel proprio database. In questo caso, il colosso Crunchyroll ha annunciato nuovi titoli per la stagione estiva, anche molto interessanti.

Le opere acquisite sono tutte stagioni avanzate, a partire dalla quinta stagione di Symphogear, passando per Starmyu 3 e concludendo in bellezza con il sesto volume della web serie statunitense RWBY. Quest'ultimo è l'annuncio più atteso, in quanto la produzione in computer grafica americana sta, di anno in anno, raggiungendo un numero di appassionati sempre maggiore, grazie a una storia coinvolgente e a dei fantastici personaggi. Ed è grazie alla popolarità raggiunta negli anni che il titolo è riuscito ad accaparrarsi persino adattamenti manga grazie a Shueisha, certificando l'assiduo successo guadagnato in Giappone. Purtroppo, non sono state rivelate ancora le date di uscita delle opere in questione, ma ci auguriamo che Crunchyroll rompa gli indugi il prima possibile.

E voi, cosa ne pensate di questi annunci?