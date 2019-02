Crunchyroll, annunciati i vincitori della terza edizione degli Anime Award!

Il 2018 è stato uno degli anni più ricchi dal punto di vista delle uscite di serie e lungometraggi animati e certo sono riusciti a coinvolgere a tal punto gli amanti di anime e manga che Crunchyroll non ha potuto far a meno, per il terzo anno consecutivo, di confermate i Crunchyroll Anime Awards.

Dopo la conferma avvenuta a fine 2018 della terza edizione degli Crunchyroll Anime Awards, finalmente nella serata di ieri, sabato 16 febbraio, durante la diretta streaming su Twitch sono stati annunciati i vincitori di questa edizione! Quindici categorie in totale e più di 5 milioni di voti espressi online dai fan di tutto il mondo, chi avrà vinto? Scopriamolo insieme:

Anime dell'anno - Devilman Crybaby prodotto dallo studio Science SARU

prodotto dallo studio Science SARU Miglior Protagonista - Rimuru Tempest di Vita da Slime

Miglior Antagonista - All for One di My Hero Academia Stagione 3

Miglior ragazzo - Izuku Midoriya di My Hero Academia Stagione 3

di My Hero Academia Stagione 3 Miglior ragazza - Mai Sakurajima di Seishun buta yaro

di Miglior Opening - DARLING in the FRANXX con la opening theme "KISS OF DEATH" cantata da Mika Nakashima

con la opening theme "KISS OF DEATH" cantata da Mika Nakashima Miglior Ending - L'Attacco dei Giganti Stagione 3 con la sigla finale "Akatsuki no Requiem" cantata da Linked Horizon

con la sigla finale "Akatsuki no Requiem" cantata da Linked Horizon Miglior doppiatore giapponese - Mamoru Miyano con il personaggio di Kotaro Tatsumi di Zombie Land Saga

di Miglior doppiatore inglese - Christopher R. Sabat con il suo personaggio di All Might di My Hero Academia Stagione 3

di My Hero Academia Stagione 3 Miglior regista - Masaaki Yuasa di Devilman Crybaby

di Devilman Crybaby Miglior animazione - Violet Evergarden prodotto da Kyoto Animation

prodotto da Miglior film - My Hero Academia: Two Heroes dello studio BONES

dello studio Miglior character design- Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo di Takahiro Kishida con disegni originali di Hirohiko Araki

con disegni originali di Best Fight Scene - All for One vs All Might di My Hero Academia Stagione 3

vs di My Hero Academia Stagione 3 Best sequel - Dragon Ball Super della Toei Animation

Sia Devilman Crybaby che My Hero Academia hanno vinto in più di una categoria, ciò è dovuto all'incredibile successo avuto tra i fan nell'anno passato e continuano tutt'ora a far parlare di sè. Non a caso My Hero Academia è una delle opere più seguite di questi ultimi anni, anche se questi due titoli non sono gli unici a meritare un applauso, quindi complimenti a tutti! Che ne pensate di queste nomination? Siete soddisfatti?