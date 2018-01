Crunchyroll ha annunciato di aver acquisito la seconda stagione di Overlord!

Di tutti gli anime che saranno lanciati nel corso dell’inverno 2018, la seconda stagione di Overlord è forse uno dei più attesi dai fan, i quali hanno atteso alcuni anni per assistere al prosieguo delle vicende dinel mondo di

Mentre la prima stagione dello show era un’esclusiva di Hulu (quantomeno in America), non vi erano ancora conferme sull’eventuale acquisto della seconda, pertanto i fan si domandavano già se questa sarebbe mai arrivata anche in Occidente. Attraverso Twitter, tuttavia, Crunchyroll ha confermato di aver ottenuto la licenza dello show, e che pertanto ne trasmetterà l’anime in simulcast. Sfortunatamente l’azienda non ha però rivelato alcuna finestra temporale per l’inizio della trasmissione in streaming.



La seconda stagione, intanto, ha esordito soltanto ieri sul circuito televisivo nipponico, accompagnata per l’occasione da nuove sigle di apertura e chiusura, intitolate rispettivamente “Go Cry Go” (OxT) e “Hydra” (MYTH&ROID). Prodotto dallo studio Madhouse, l’anime è diretto da Naoyuki Itou, che aveva già partecipato alla produzione della prima stagione. Mentre Yuki Sugawara è stata incaricata di comporre ancora una volta la colonna sonora della serie, Takahiro Yoshimatsu e Satoshi Tasaki ne curano il character design.

Ideata da Kugane Maruyama, Overlord è una serie di light novel pubblicate in Giappone dal 2012. Dal progetto sono stati successivamente tratti un manga, edito in Italia da J-Pop (Edizioni BD), ed una serie d’animazione di soli tredici episodi già disponibile con sottotitoli in italiano su YouTube grazie all'editore Yamato Video.