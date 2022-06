Crunchyroll, annunciato il doppiaggio in italiano della prima stagione di Jujutsu Kaisen

Durante il Napoli Comicon 2022, Crunchyroll aveva annunciato il doppiaggio di alcuni anime di successo già disponibili sulla piattaforma, come The Rising of the Shield Hero, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings. Mentre la prima serie è andata in onda nel 2019, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings sono stati grandi protagonisti del 2022.

Dopo l'annuncio, Crunchyroll non ha più rilasciato novità riguardanti i doppiaggi. Gli addetti ai lavori della piattaforma sono stati molto impegnati con ii rilascio nei cinema italiani di Jujutsu Kaisen 0, pellicola campione di incassi in Giappone che lo scorso giovedì è arrivata anche nel Bel Paese con tanto di doppiaggio.

Jujutsu Kaisen 0 sembra aver riscosso un ottimo successo già nei primi giorni, e così attraverso i propri canali social Crunchyroll ha annunciato il doppiaggio in italiano della prima stagione di Jujutsu Kaisen, oltre ad aver svelato che i lavori per i doppiaggi di The Rising of the Shield Hero, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings stanno procedendo senza intoppi. Tutte e tre le serie doppiate faranno il loro esordio nel corso dell'estate 2022.

Crunchyroll, annunciando il doppiaggio di Jujutsu Kaisen, ha fatto sicuramente un grandissimo colpo, dando ancora più visibilità a uno degli anime di maggior successo del 2021. Ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese lancerà nei prossimi mesi anche gli anime di Blue Lock, Rent-A-Girlfriend 2 e Orient 2 in lingua originale con sottotitoli in italiano.