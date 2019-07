Crunchyroll, annunciato il palinsesto della stagione estiva

Il sito di streaming legale Crunchyroll ha recentemente annunciato i latecast in arrivo per la stagione estiva, tra cui figurano la quinta stagione di Symphogear e Starmyu 3. Oggi, finalmente, sono stati inoltre rivelati tutti i nuovi prodotti in uscita.

Come potete vedere cliccando sul link in calce all'articolo, i nuovi arrivi includeranno Black Clover, in streaming tutti i martedì dalle 12:25, Dr. Stone, tutti i venerdì dalle 17:00 e To The Abandoned Sacred Beasts, con date e orari ancora da rivelare. Altri anime saranno annunciati nelle prossime settimane.

In simulcast invece, ovvero in contemporanea con il Giappone, Crunchyroll trasmetterà sei nuovi prodotti: Hakata Mentai! Pirikarako-chan ogni sabato alle 23:00, Magical Senpai e Are You Lost? rispettivamente alle 16:30 e alle 16:45 del martedì, If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord ogni giovedì alle 18:00 e i già citati Symphogear XV e Starmyu 3, rispettivamente da annunciare e i lunedì alle 17:30.

Rimangono inoltre confermati in prosecuzione: Vento Aureo, Boruto: Naruto Next Generations, Fairy Tail Final Season, GeGeGe no Kitaro, Monster Strike The Animation, Wacky TV Nanana, Shounen Ashibe Go! Go! Goma-chan e Ace of the Diamond act II.

Cosa ne pensate? Siete soddisfatti del palinsesto rivelato finora o vi aspettavate qualcosa di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!