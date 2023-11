Crunchyroll, l'app dedicata ai manga chiude i battenti: ecco quando non sarà disponibile

Brutte notizie per gli utenti di Crunchyroll Manga, l'app e sito web di Crunchyroll per la lettura di manga. Il noto servizio ha annunciato, attraverso un comunicato per il sito Anime News Network, che l'applicazione chiuderà l'11 dicembre. Ecco cos'ha rivelato la piattaforma:

"Nell'ambito del costante impegno di Crunchyroll nel fornire ai fan le migliori esperienze relative alle loro serie preferite, l'11 dicembre dismetteremo l'applicazione manga di Crunchyroll su web e dispositivi mobili. Tuttavia, i fan che desiderano leggere nuove avventure manga possono visitare il Crunchyroll Store, che ora offre più di 17.000 manga di tutti i generi.

I fan possono anche godere di altri vantaggi derivanti dall'abbonamento a Crunchyroll Mega Fan o Ultimate Fan, incluso Crunchyroll Game Vault, che include un catalogo in continua crescita di titoli free-to-play su iOS e Android."

Infatti, solo pochi giorni fa Crunchyroll ha inaugurato Game Vault, una serie di videogiochi gratuiti pensati per tutti i suoi abbonati. A quanto pare, gli utenti potranno leggere i manga attraverso Crunchyroll solo acquistando i titoli dal loro store ufficiale.

Il noto servizio aveva precedentemente inviato un'e-mail a tutti i suoi abbonati: "A partire dal 7 novembre 2023, i manga digitali non saranno più disponibili su Crunchyroll". Tuttavia, la sua piattaforma dedicata ai manga è ancora attualmente disponibile.