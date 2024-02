Crunchyroll: in arrivo uno speciale documentario sulla storia del celebre studio Bones

A grande sorpresa è arrivato un nuovo annuncio da parte di Crunchyroll. In concomitanza con l’uscita della nuova serie Metallic Rouge, verrà infatti rilasciato un documentario, diviso in quattro parti, interamente dedicato alla storia dello studio d’animazione Bones, un omaggio per ripercorrere i 25 anni di produzioni importanti.

Intitolato Bones 25: Dreaming Forward il documentario sarà disponibile su Crunchyroll a partire dal 13 febbraio 2024, e sarà composto da quattro episodi, ciascuno della durata di circa 24 minuti. Nel progetto verranno ripercorsi gli anni della formazione dello studio, del successo e della popolarità a livello mondiale raggiunta con opere quali Fullmetal Alchemist: Brotherhood o l’anime originale Cowboy Bebop, per poi avvicinarsi a produzioni recenti ma comunque rilevanti nell’industria come My Hero Academia.

Il documentario è stato prodotto da Crunchyroll stessa e dalla società francese DeltaRocket, la quale ha affidato la regia a Jacinto Carvalho. Entrando più nel dettaglio di ciò che vedremo, i titoli degli episodi sono i seguenti: “La storia di Bones”, “Stile e originalità”, “Adattamento di Successo”, e “Metallic Rouge: il futuro di Bones”, e in ogni puntata vedremo leggende del settore come il mangaka ONE, il regista Shinichiro Watanabe, e Yutaka Izubuchi, autore di Metallic Rouge.

Nel trailer di presentazione, allegato alla notizia in cima alla pagina, vengono mostrati anche altri volti molto noti, come Manabu Otsuka, CEO di MAPPA o Yuji Matsukura, executive producer di J.C. Staff, oltre che figure chiave dello stesso studio d’animazione Bones. Tutti elogiano la qualità del lavoro proposto dallo studio nel corso dei suoi 25 anni, sottolineando come il settore non sarebbe stato lo stesso senza il suo prezioso contributo.

Prima di salutarci, ecco tutti gli anime disponibili su Crunchyroll nel mese di febbraio 2024.