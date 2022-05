Crunchyroll, attivata la funzione SharePlay per guardare gli anime con gli amici

Lo streaming on-demand reca con sé non poche potenzialità, alcune delle quali ideali per godersi una buona serie insieme agli amici anche a distanza. Crunchyroll ha preso a cuore questa possibilità tanto da aggiungere una nuova funzione per guardare gli anime in compagnia.

Le ultime settimane hanno reso Crunchyroll protagonista di importanti investimenti e iniziative, su tutti l'approdo del servizio nel mercato del doppiaggio e, infine, la partnership con Dynit per portare al cinema in Italia Jujutsu Kaisen 0. Ma le novità da parte del colosso americano non sono ancora finite visto che è da poco approdata una nuova funzionalità.

Si tratta, dunque, dello SharePlay. Il supporto a questa modalità, attualmente, arriva con iOS, in particolare nelle ultime versioni 15.1 di iOS, iPadOs, tvOs e su Mac. Il funzionamento è piuttosto semplice: basta avviare una chiamata su FaceTime ed attivare la funzione che dovrebbe in automatico sincronizzare per tutti l'episodio. Il servizio, tuttavia, è attualmente disponibile per i soli utenti premium e per i possessori dell'app di iOS.

Ad ogni modo, dunque, si tratta comunque di una possibilità molto richiesta e che potrebbe rendere felici non pochi appassionati. E voi, invece, aspettavate questa funzione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.