Crunchyroll: il catalogo invernale è immenso, ecco la nuova ondata di arrivi

Il palinsesto invernale 2021 targato Crunchyroll è impressionante. Il sito web di streaming ha annunciato una nuova ondata di anime che andrà ad arricchire il già immenso catalogo stagionale. Scopriamo le novità che ci attendono nei prossimi mesi.

Dalle battaglie tra idol a piccoli letterati che utilizzano i propri poteri, il palinsesto invernale di Crunchyroll esplorerà i più svariati generi, così da soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Oltre alle già rivelate nuove aggiunte al catalogo invernale di Crunchyroll, sul portale streaming arriveranno anche anime come Yatogame-chan Kansatsu Nikki 3 e WIXOSS DIVA(A)LIVE. Approfondiamo la conoscenza di queste opere scoprendone la sinossi.

Yatogame-chan Kansatsu Nikki 3 racconta la storia di Jin Kaito, uno studente appena trasferitosi a Nagoya. In questa nuova città incontra Yatogame Monaka, una sua compagna che non gli si avvicina neppure minimamente. Questa commedia locale ha contribuito ad aumentare la notorietà di Nagoya nel mondo. La data di uscita di quest'anime nella stagione invernale è ancora da confermare.

WAVE!! -Let's go surfing!!- narra le vicende di Masaki, ragazzo nato e cresciuto nella costa Oarai della prefettura di Ibaraki, luogo in cui delle enormi onde s'infrangono sul litorale ogni giorno dell'anno. Un giorno incontra per caso il principesco studente Sho e scopre lo sport definitivo in cui si affronta il mondo con solo una tavola sotto i piedi: il surf. Anche la data di uscita di questa serie animata è ancora da confermare.

Idolls!: Go for Hoi Hoi Hall! è la storia appassionata, ma rilassante, delle prove affrontate da un gruppo di idol per riempire una sala concerti di 100 persone. Anche in questo caso l'uscita è ancora da annunciare.

Bungo Stray Dogs WAN!, in uscita l'1/12/2021 in Giappone, è una storia d'azione epica ambientata nella vivace e fittizzia città di Yokohama, i cui venti del porto infuriano come "i possessori di poteri" ereditati dai giganti della letteratura.

ABCIee Working Diary è una commedia sul lavoro piena di ogni tipo di bravata e racconta la storia di ABCiee, un tipo maldestro e stravagante che sogna un lavoro in una rete televisiva. Questo anime arriverà su Crunchyroll l'1/6/2021.

WIXOSS DIVA(A)LIVE, in uscita l'1/8/2021 in Giappone, metterà a confronto squadre di tre Dive per scoprire chi sarà in grado di accaparrarsi più Selector e più fan. Una matricola del liceo inseguirà il suo sogno di diventare la migliore delle Diva affrontando la leggendaria Eternal Girl. Quale tra queste opere vi stuzzica maggiormente? Sony ha acquistato Crunchyroll, ecco tutti i dettagli sull'acquisizione.