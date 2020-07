Crunchyroll chiede agli utenti di scegliere la loro 'waifu', ecco le risposte dei fan

Qual è il miglior personaggio femminile degli anime? Una domanda a cui è estremamente difficile rispondere, e che da ormai diversi anni ha aperto uno dei dibattiti più divertenti per i fan delle serie giapponesi, ovvero quello per riconoscere la cosiddetta "Best waifu".

Pochi giorni fa, il profilo social ufficiale di Crunchyroll si è divertito a porre la domanda agli utenti Twitter, collezionando la bellezza di 7.500 commenti e scatenando un vero e proprio putiferio online. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni dei post più apprezzati.

Tra i personaggi più citati si annoverano, ovviamente, Kaguya Shinomiya e Mai Sakurajima, coprotagoniste di Kaguya-sama: Love is War e Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai già scontratesi nel Torneo per la Miglior Waifu di Reddit. In tutti i casi non mancano le citazioni ad altre protagoniste di commedie romantiche, tra cui Kaori Miyazono (Bugie d'Aprile), Yukino Yukinoshita (Oregairu) e Kirisaki Chitoge (Niseoki).

Per gli shonen, alcuni dei nomi più citati sono stati quelli delle eroine dei grandi classici tra cui Nami di ONE PIECE, Saber di Fate e Zero Two di Darling in the Franxx, ma non mancano riferimenti a Nezuko, Raphtalia, Uraraka e altri personaggi di opere più recenti.

