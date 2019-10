Crunchyroll conferma la partnership con WEBTOON, in arrivo un sacco di nuovi anime!

Crunchyroll non si ferma più. Appena un mese e mezzo dopo aver ufficializzato la partnership con Viz Media infatti, la compagnia ha confermato che sono stati discussi gli ultimi dettagli anche con la società coreana WEBTOON e che arriveranno dunque una miriade di nuovi contenuti originali.

Di seguito potete leggere l'annuncio ufficiale pubblicato pochi minuti fa sul sito web della compagnia: "Crunchyroll e il famoso produttore di fumetti digitali WEBTOON annunciano che è stata siglata una partnership strategica con obiettivo lo sviluppo e la co-produzione di nuovi contenuti originali animati. I progetti saranno basati sull'enorme catalogo WEBTOON ed entrambe le compagnie gestiranno le licenze e la distribuzione di ogni nuova serie".



A questo proposito ha parlato il General Manager di Crunchyroll Joanne Waage, dichiarando: "Siamo estremamente soddisfatti di come si sono concluse le trattative con WEBTOON. La società ha un catalogo incredibilmente vasto e non vediamo l'ora di vedere come il nostro team di professionisti darà vita a queste storie".



Taylor Grant ha invece fatto le veci di WEBTOON, dichiarando quanto segue: "Questo è un crossover davvero eccezionale. Siamo molto felici e non vediamo l'ora di vedere come saranno portati in vita i nostri personaggi. Si tratta di una grande opportunità anche per i nostri dipendenti".



