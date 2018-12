Crunchyroll conferma i suoi Anime Awards anche per l'edizione 2018

La piattaforma di streaming tanto amata dai fan, ha confermato che la terza edizione dei suoi Crunchyroll Anime Awards andrà in onda. L'edizione del 2018 si terrà nel febbraio del prossimo anno, e premierà le migliori serie che i fan hanno visionato sul sito.

Ogni appassionato dell'animazione che si rispetti conosce bene Crunchyroll e il lavoro che sta svolgendo da anni per portare un servizio di streaming gratuito e legale. Ed è quindi molto interessante l'opportunità che, negli scorsi due anni, il sito ha concesso ai suoi oltre cinque milioni di utenti, e cioè di votare per i Crunchyroll Anime Awards, un premio che elegge i migliori anime e manga consultabili sulla piattaforma in questione.

Ebbene, nelle scorse ore, Crunchyroll ha annunciato che il premio tornerà per la terza volta, e voterà per il meglio del 2018. La pagina ufficiale del premio sulla pagina web ha annunciato contemporaneamente che lo staff divulgherà le categorie e la giuria il prossimo 17 dicembre, per poi aprire le votazioni l'11 gennaio successivo.

I vincitori saranno eletti il 16 febbraio, con i fan che potranno seguire la premiazione in diretta streming lo stesso giorno. Ricordiamo che i Crunchyroll Anime Awards 2017 si sono svolti al Montalban Theatre di Hollywood il 24 febbraio scorso, e hanno visto trionfare Made in Abyss per quanto riguarda la categoria Anime dell'Anno e My Lesbian Experience with Loneliness per il Miglior Manga dell'Anno.

Le categorie furono ben diciassette per l'occasione, ma Crunchyroll ha dichiarato che stavolta vogliono rifinire le specifiche dei premi, per concentrarsi su ciò che davvero preme ai fruitori dell'animazione, ed è possibile quindi che ci siano dei cambiamenti rispetto al passato del premio indetto dal sito americano.