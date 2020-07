Crunchyroll dedica uno spettacolare disegno all'attore John Boyega

L'attore John Boyega ha condiviso molte volte la sua profonda passione per il mondo anime, e la star di film come l'ultima trilogia di Star Wars e Pacific Rim Uprising, ha ottenuto un prezioso omaggio dal celebre sito di infotainement Crunchyroll.

Boyega ha partecipato a molte pellicole che potrebbero facilmente ottenere un adattamento e rivisitazione animata, basti pensare ai numerosi fumetti dedicati all'universo creato da George Lucas, tra cui anche proprio una testata dedicata al personaggio di Finn, e a tutti i manga riguardanti le avventure del clan Skywalker.

Nonostante la sua passione per il medium, non è mai stato parte di progetti live action riguardanti le sue serie anime preferite, tra le quali rientrano l'Attacco dei Giganti, Naruto e Hunter x Hunter, non è escluso un ruolo da doppiatore per le future trasposizioni animate di Star Wars.

Boyega, nel disegno dell'artista @zzyzzyyart è stato rappresentato come una sua controparte anime, in una posa seria e con delle colombe intorno. L'attore ha immediatamente condiviso il post, che trovate in calce alla notizia, ringraziando sia l'artista che la redazione di Crunchyroll per la bellissima illustrazione.

