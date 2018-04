Crunchyroll diffonde il primo trailer in inglese di Full Metal Panic! Invisible Victory

Dal momento che Crunchyroll ha annunciato il simulcast di Full Metal Panic! Invisible Victory, ossia la quarta serie d’animazione tratta dalle light novel di Shōji Gatō, è stato recentemente rilasciato in rete anche un trailer promozionale interamente sottotitolato in inglese.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato non presenta invero alcuna battuta doppiata, ma si limita a raccontare la trama della serie attraverso dei lunghi testi sottotitolati, confermando che Tessa, Sousuke, Kaname e gli altri vivranno un’altra delle loro tipiche disavventure.



Come accennato in apertura, Full Metal Panic! Invisible Victory è la quarta serie televisiva ambientata nell’universo di FMP, nonché il primo prodotto d’animazione rilasciato nel decennio corrente. La serie precedente, intitolata Full Metal Panic! The Second Raid, è andata infatti in onda nel lontano 2009, approdando anche in Italia grazie all'editore nostrano Dynit.

Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale della stagione.

"Kaname è una popolare molto popolare presso il liceo che frequenta, ma è la sua notorietà fuori dal campus il vero problema. All’insaputa di Kaname, dei terroristi stanno architettando il suo rapimento, credendo che questa possegga le capacità dei 'Whispered'. È qui che Sousuke entra in scena. È un soldato di Mithril, un’unità segreta antiterrorista, e sta andando sotto copertura presso la scuola di Kaname per cercare di tenerla al sicuro."

Il primo episodio della serie verrà trasmesso il 13 aprile sulle reti nipponiche Tokyo MX, Sun TV e BS11.