Crunchyroll, i doppiaggi italiani proseguono anche nel 2024: arrivano tre anime importanti

Al Napoli Comicon del 2022 Crunchyroll annunciava l'intenzione di doppiare in italiano i suoi anime. È trascorso oltre un anno da quel momento e sulla piattaforma streaming di proprietà Sony sono presenti decine di anime doppiati nella nostra lingua. Anche nel 2024 Crunchyroll continuerà a doppiare in italiano: ecco i primi annunci.

Crunchyroll ha chiuso il 2023 con l'arrivo di anime importanti. Lo sguardo è rivolto al futuro, verso un'annata che si preannuncia ancora migliore della precedente. Arrivano infatti i primi annunci per il 2024!

Attraverso le proprie pagine ufficiali, Crunchyroll ha rivelato che nell'inverno del 2024 arriverà il doppiaggio italiano di tre serie anime. Il prossimo palinsesto, che comincerà nel mese di gennaio, ci riscalderà con un tris importante.

Dal 6 gennaio 2024, su Crunchyroll debutterà Solo Leveling. L'adattamento del manhwa, prodotto da A-1 Pictures, vedrà Jinwoo passare dall'essere il più debole degli hunter all'eroe più forte. Il 10 dello stesso mese toccherà a Metallic Rouge, l'anime originale di Studio BONES che festeggerà il 25° anniversario dello studio di My Hero Academia. Rouge, una giovane ragazza, s'imbarcherà in una difficile missione per sconfiggere nove androidi che minacciano la vita umana. Ancora con una data non definita, a gennaio 2024 arriverà anche Mashle: Magic and Muscle Stagione 2. L'avventura di Mash alla Easton Academy proseguirà con l'ingresso degli Illuminati Divini. Il giorno di debutto della localizzazione italiana non è ancora noto per nessuno di questi tre anime.