Crunchyroll doppierà gli anime in italiano: ecco gli anime importanti in arrivo

Crunchyroll è una piattaforma ben nota per il suo grande catalogo di anime. Da tempo però il pubblico italiano, che per ora ha goduto sempre di anime sottotitolati e mai doppiati, ha chiesto che venisse effettuato un doppiaggio per gli anime di punta. La bella notizia per il pubblico arriva in occasione del Napoli Comicon 2022.

Durante la fiera partenopea, Crunchyroll ha annunciato che doppierà alcuni anime già presenti sulla piattaforma. La piattaforma di proprietà di Sony ha rivelato in Sala Italia della Mostra d'Oltremare che arriveranno i doppiaggi di The Rising of the Shield Hero - stagione 1, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings.

The Rising of the Shield Hero segue la storia di Naofumi Iwatani, un ragazzo che viene evocato in un altro mondo e diviene l'eroe dello scudo. Tra tradimenti e macchinazioni, Naofumi dovrà redimersi e combattere contro il male accompagnato dal suo gruppo di avventurieri. My Dress-Up Darling invece è una commedia romantica incentrata sui cosplay. Gojo Wakana è un liceale che ha la passione di progettare e vestire bambole, attività di famiglia, ma ha paura di farlo scoprire e di diventare lo zimbello di tutti. L'incontro con Marin Kitagawa, aspirante cosplayer, gli farà cambiare questa prospettiva. Infine Ranking of Kings è un anime con Bojji protagonista, un ragazzo primogenito figlio di un re. Senza poteri e sordo, viene schernito da tutti. Desidera comunque diventare il re più grande del mondo e la sua sarà una storia di crescita, a partire dal misterioso incontro con un'ombra.

Questo è un altro grande annuncio del portale arancione ma non l'unico, dato che un cartellone conferma l'arrivo di Jujutsu Kaisen 0 in Italia.