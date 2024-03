Crunchyroll elegge i migliori anime dell'anno: i vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 24

Quando si tratta di streaming anime, la piattaforma numero uno del settore è Crunchyroll. Il servizio, che nel 2021 è stato acquisito da Sony e accorpato al catalogo di Funimation, trasmette le principali serie e film anime, le produzioni più popolari come ad esempio ONE PIECE, My Hero Academia o Jujutsu Kaisen.

Mentre Crunchyoll guarda al futuro - l'idea è quella di sfruttare l'IA per velocizzare la pubblicazione di anime in simulcast -, è tempo di premiazioni. Attraverso una cerimonia che si è tenuta dal vivo a Tokyo sono stati eletti i vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2024, l'annuale gala di premiazione che attribuisce riconoscimenti ai migliori anime (e non solo) dell'anno.

La corsa per i Crunchyroll Anime Awards era cominciata nel mese di gennaio 2024 e si è conclusa solamente nelle ultime ore, quando sono stati rivelati i risultati delle votazioni della giuria composta dagli appassionati e dai giudici. Il miglior anime dell'anno è stato Jujutsu Kaisen Stagione 2, che con il suo Shibuya Incident Arc ha convinto il pubblico. L'anime di MAPPA ha guadagnato la vittoria anche nella categoria miglior anime d'azione e in svariate altre.

Anche ONE PIECE ha conquistato i Crunchyroll Anime Awards. ONE PIECE è il vincitore del "miglior anime in corso", ma anche del miglior personaggio principale con Monkey D. Rufy. Il miglior esordio è stato Chainsaw Man, mentre la miglior commedia Spy x Family Stagione 1 - Parte 2. Vi lasciamo comunque alla lista dei principali vincitori dell'edizione 2024 dei Crunchyroll Awards: