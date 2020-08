Crunchyroll elenca cinque Webtoon che dovrebbero diventare anime, qual è la vostra scelta?

Crunchyroll sta cercando di rivoluzionare il mondo degli anime, e per farlo ha recentemente stretto un accordo con alcuni studi per dare il via alla produzione di adattamenti animati tratti da Webtoon, fumetti digitali pubblicati sull'omonimo sito coreano. Oggi, il sito ufficiale ha indicato 5 opere che meriterebbero di ricevere un adattamento.

Tra le scelte di Crunchyroll si annoverano opere abbastanza recenti, come Love Advice from the Great Duke of Hell, Purple Hyacinth, Lookism, Let's Play e uno dei fumetti più famosi del portale, il chiacchieratissimo UnOrdinary. Per quest'ultimo si è parlato spesso di un adattamento anime, e negli ultimi tempi alcune indiscrezioni sembrerebbero aver aumentato le possibilità di vedere la serie sul piccolo schermo.

Chiaramente i Webtoon meritevoli di un adattamento sono tanti, e Crunchyroll è recentemente riuscito a favorire la produzione di alcune delle opere più apprezzate in assoluto, come Tower of God, God of High School e Noblesse. I Crunchyroll Originals tuttavia sono solo otto, ma considerando che il sito ha già confermato che una seconda tranche di adattamenti sarà rivelata nel 2021, questa richiesta potrebbe anche rappresentare un modo per sondare il terreno e scoprire le preferenze dei fan.

Anche se non si tratta di un Webtoon, la serie animata più richiesta dagli utenti è sicuramente Solo Leveling, fumetto coreano che a quanto pare potrebbe ricevere presto il tanto agognato adattamento. Un'altra opera di rilievo, Sweet Home, ha invece ottenuto con largo anticipo un adattamento (live-action o animato) prodotto da Netflix.

