Crunchyroll Expo 2019: il maestro dell'horror Junji Ito recensisce la serie Animorphs!

Il Crunchyroll Expo 2019 si è finalmente concluso, dopo quattro giorni di interviste ed eventi dedicati ai più famosi prodotti giapponesi in uscita nel prossimo anno. Durante la fiera, ha parlato in pubblico anche il maestro dell'horror Junji Ito, l'apprezzatissimo autore di capolavori come Uzumaki, Tomie, Gyo e The Enigma of Amigara Fault.

Durante l'intervista, allo scrittore è stato chiesto di esprimere il proprio parere sull'incipit di una delle serie horror per ragazzi più popolari in America: Animorphs. Per chi non lo conoscesse, Animorphs è una serie di romanzi scritti dalla veterana Katherine Alice Applegate, con protagonisti cinque ragazzi in grado di trasformarsi in qualunque animale essi tocchino.

La domanda è nata per via della esilarante discussione precedente, nella quale Ito stava parlando appassionatamente del suo gatto, bestiola a cui ha addirittura dedicato una delle sue scritture. La risposta del mangaka comunque, visibile in calce all'articolo, è stata "Durante la trasformazione, esiste la possibilità che rimangano bloccati in uno stato di intermezzo? Se si, allora 7 (in una scala da 1 a 5)!".

Durante l'intervista l'autore ha anche parlato della nuova serie anime di Uzumaki, in uscita nel 2020 e tratta dal suo manga più famoso. L'anime sarà composto da quattro episodi in bianco e nero e sarà curato dai ragazzi di Production I.G. e Adult Swim.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono i lavori di Ito? Fateci conoscere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!