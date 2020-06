Crunchyroll Expo 2020: l'evento si terrà, annunciata la prima edizione virtuale

La cancellazione del Crunchyroll Expo 2020 annunciata poche settimane fa aveva colto di sorpresa decine di migliaia di fan anime, ma fortunatamente, pochi istanti fa, è stata fatta a sorpresa una clamorosa marcia indietro. Il Crunchyroll Expo 2020 si farà ma, in maniera simile a quanto accaduto con il Comic-Con di San Diego, solo in forma virtuale.

La dichiarazione ufficiale è riportata sul sito, e recita quanto segue: "Siamo felici di annunciare la prima edizione del Virtual Crunchyroll Expo, un evento digitale in cui celebreremo il meraviglioso mondo degli anime. Unitevi a noi dal 4 al 6 settembre 2020 e preparatevi a seguire panel con ospiti incredibili, divertirvi con eventi interattivi e scoprire tanti annunci speciali".

Tutti i possessori dei biglietti per l'edizione 2020 possono decidere se ottenere un rimborso completo o un biglietto per il Crunchyroll Expo 2021, in programma dal 6 all'8 agosto del prossimo anno al Convention Center di San Jose, California. Al momento non è ancora stato confermato se per seguire il Crunchyroll Expo 2020 sarà necessario un biglietto digitale. Secondo quanto riportato sul sito, maggiori informazioni saranno condivise nell'arco del prossimo mese.

Nel caso in cui foste appassionati d'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla Top 100 anime del decennio stilata da Crunchyroll poco tempo fa.