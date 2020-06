Il Crunchyroll Expo 2020 è stato ufficialmente cancellato: disponibili le nuove date

Il Crunchyroll Expo 2020 è stato ufficialmente cancellato, come riporta il comunicato presente sul sito della fiera californiana. Il motivo di questa decisione è ovviamente riconducibile al Coronavirus:

"Siamo molto tristi di annunciare che il Crunchyroll Expo, almeno nella sua consueta forma fisica, non si svolgerà quest'anno. La salute e la sicurezza dei nostri fan, partecipanti, espositori, ospiti e personale è la nostra priorità numero uno e data l'imprevedibile natura del virus COVID-19, riteniamo che questa sia la decisione giusta.

"Crunchyroll Expo è il nostro momento preferito dell'anno perché festeggiamo insieme a tutti voi i migliori anime giapponesi. Sebbene quest'anno non saremo insieme fisicamente, vi preghiamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali social e su expo.crunchyroll.com al fine di ricevere degli aggiornamenti su altri modi entusiasmanti - che abbiamo in programma - per di riunire la community nel corso di quest'anno".

Coloro che avevano già acquistato i biglietti avranno la possibilità di ottenere un rimborso, o di partecipare all'evento del prossimo anno con lo stesso ticket. La convention, inoltre, ha annunciato le date per 2021, che si terranno dal 6 all'8 Agosto presso il San Jose Convention Center.

