Crunchyroll senza freni in primavera: arrivano altri sei anime tra cui 86 e Osamake

Crunchyroll non lascia nemmeno le briciole alla concorrenza e arricchisce il suo catalogo primaverile con altri sei interessanti anime, tra cui spiccano il promettente 86: Eighty Six, la seconda stagione di Welcome to Demon School, Iruma-kun! e la simpatica commedia Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose.

Nel complesso Crunchyroll ha acquisito i diritti per la distribuzione di otto delle dieci serie più attese della stagione primaverile (dati di MyAnimeList), con le sole eccezioni rappresentate da Fruits Basket 3 e Shaman King, entrambe inedite in Italia. Il palinsesto conta ben 23 nuovi simulcast, con almeno altre tre serie da annunciare in arrivo nel corso del mese corrente.

Per quanto riguarda le novità, di seguito trovate i sei nuovi anime con una breve descrizione.

86: Eighty Six (da annunciare)

Chiamati “Juggernaut”, questi droni automatici sono stati sviluppati dalla Repubblica di San Magnolia, per controbattere gli attacchi dei droni automatici del confinante Impero di Giad, la "Legione". Ma sono privi di pilota solo di nome. Sono in realtà pilotati dagli Eighty-sixer, considerati meno degli umani e utilizzati come semplici strumenti.

Determinati a raggiungere i suoi misteriosi scopi, il capitano Shin guida lo Spearhead Squadron, composto da Eighty-sixer e continua a combattere uno scontro senza speranza in un campo di battaglia in cui può attenderlo solo la morte. Mentre la battaglia infuria arriva Lena, il soldato d'elite della Repubblica, a prendere il ruolo di Responsabile. Disgustata da come la Repubblica usi gli Eighty-sixer come carne da macello e disprezzandoli al punto da chiamarli "maiali in un corpo umano", lei sceglie di trattarli da esseri umani.

Un giovane uomo che fa parte degli Eighty-sixer e che affronta di continuo la morte al fronte e una promettente giovane donna dell'elite dell'esercito. Normalmente non si sarebbero mai incontrati, ma per via della feroce guerra che li cinge guardano assieme verso il futuro.

Backflip!! (da annunciare)

L'ultima estate delle medie Shotaro Futaba scopre la ginnastica maschile e se ne innamora all'istante. Shotaro finisce nel liceo privato Soshukan (chiamato anche Liceo Ao) e decide di visitare il club di ginnastica. Viene accolto da veterani unici di questo sport e dal famoso ginnasta chiamato Misato Ryoya. Dedicare la tua vita a qualcosa che ami durante i difficili giorni della tua gioventù... naturalmente c'è frustrazione, difficoltà ma potrai vedere come questi ragazzi affronteranno insieme tutto ciò in questa storia che parla di sport e gioventù.

Cestvs: The Roman Fighter (da annunciare)

Cestvs combatte il suo primo scontro nella scuola d'addestramento per schiavi gladiatori. Anche se è disorientato nello scoprire che il suo avversario sia il suo migliore amico, lui vince e il suo avversario resta ucciso. Secondo il suo istruttore Zafar, i perdenti non hanno futuro. "Ogni volta che vinci, il tuo avversario muore". Sei praticamente un assassino! Con tutta l'amarezza e la rabbia cinte nei suoi pugni, Cestvs sopravvive, ma uno dopo l'altro vari avversari si stagliano di fronte a lui, come anche l'ombra di Nerone, il quinto imperatore di Roma. Senza altre vie per guadagnare la libertà, potrà Cestvs impossessarsi del suo futuro?

SD GUNDAM WORLD HEROES (8 aprile 2021)

L'equilibrio tra i mondi è mantenuto dagli eroi.

Una meteora rossa appare improvvisamente e cade su uno di questi mondi chiamato, Neo World.

Un ragazzo chiamato Wukong Impulse Gundam, che non ricorda nulla, viene trovato nel luogo dell'impatto. Da questo evento si genera il caos in tutti gli altri mondi, uno dopo l'altro. Nello stesso momento, Zhuge Liang Freedom Gundam scopre grazie all'astrologia un disastro imminente. Lui e il suo fidato amico Liu Bei Unicorn Gundam si mettono in moto per salvare i mondi da questa crisi e iniziano un viaggio assieme a Wukong. Cosa penserà Wukong Impulse Gundam quando incontrerà gli eroi degli altri mondi? Potrà questo ragazzo portare la pace durante questa catastrofe? Inizia ora una nuova storia che parla di eroi!

Welcome to Demon School, Iruma-kun! Stagione 2 (da annunciare)

La caotica vita scolastica continua! Suzuki Iruma, umano e davvero pacifico, diventa all'improvviso il nipote del demone maggiore Sullivan. Il suo "nonnino" stravede per Iruma oltre ogni immaginazione ed è il preside della scuola... e il ragazzo scopre di adorare la sua vita con Asmodeus, Clara e gli altri compagni di classe demoniaci. Ma proprio quando Iruma pensava di essersi ambientato, c'era qualche probema alle porte! Un anello inizia a parlare e Iruma... le cose si mettono male! Continua la caotica e demoniaca vita scolasticca di Iruma!

Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose (da annunciare)

La liceale Kuroha Shida è convinta che il suo amico d'infanzia e vicino di casa, Sueharu Maru, sia innamorato di lei. I suoi sogni s'infrangono quando Sueharu ammette di provare qualcosa per Shirokusa Kachi, una bella ragazza che è anche molto popolare a scuola, una affermata scrittrice e modella. Quando Sueharu scopre che Shirokusa ha già un ragazzo, Kuroa gli suggerisce un piano di "vendetta" da portare avanti insieme.

E voi cosa ne pensate? Seguirete uno di questi anime? Fatecelo sapere nella sezione commenti!