Crunchyroll e Fuji TV insieme, ecco i loro prossimi anime original

Crunchyroll ha già presentato la sua discreta quota di anime originali, e ora il servizio è pronto a collaborare con Fuji TV per un altro progetto. Con una serie già annunciata, i due team si sono riuniti per annunciare che un'altra serie è in lavorazione. Se vi piacciono i mondi fantasy, questa notizia potrebbe interessarvi.

Nella giornata di ieri, Crunchyroll e Fuji TV hanno confermato di avere una nuova serie in lavorazione. La partnership, che è stata completata da Slow Curve, ha anche fornito maggiori informazioni sulla serie precedentemente annunciata Estab Life: Great Escape. Per quanto riguarda la nuova serie, si intitolerà Ooyukiumi no Kaina, e punta a un debutto nel 2023.

Secondo il comunicato, Ooyukiumi no Kaina è stata concepita da Tsutomu Nihei, il creatore di King of Sidonia e Blame. La serie racconterà la storia di Kaina e Liliha, due personaggi provenienti da mondi molto diversi che devono viaggiare per salvare le loro case. Fuji TV prevede che la serie debutti nel gennaio del 2023, e Crunchyroll trasmetterà in simulcast la serie al di fuori in occidente.

Per quanto riguarda Estab Life: Great Escape, abbiamo appreso che la serie di Goro Taniguchi si svolgerà in una città chiamata Tokyo, ma non è come quella che tutti noi conosciamo. Questa città sperimentale è gestita da IA e ospita tutti i tipi di umani. La serie dovrebbe andare in onda nell'aprile 2022 con Crunchyroll che la trasmetterà in simulcast in occidente. È stato annunciato ieri che un film seguirà questa serie originale chiamato Estab-Life Revengers' Road, e Goro Taniguchi dirigerà e scriverà il film.

Chiaramente, Crunchyroll e Fuji TV hanno ancora il loro lavoro da fare, ma la loro partnership si sta dimostrando interessante. E se questi due titoli andranno bene, possiamo solo sperare che altre serie originali arriveranno. Nel frattempo, potete vedere gli anime più streammati del 2021 su Crunchyroll.

Cosa ne pensate di questi ultimi annunci di Crunchyroll? Guarderete questi titoli? Per concludere, vi lasciamo con la top 10 delle opening più apprezzate degli anime del 2021. Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.