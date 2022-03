Crunchyroll e Funimation insieme, nasce il più grande servizio streaming di anime

La piattaforma Crunchyroll ha rilasciato un comunicato stampa che annuncia la fusione dei contenuti di Funimation e della sua filiale Wakanim, con Crunchyroll e la sua filiale VRV, in un'unica piattaforma che sarà manterrà il nome di Crunchyroll.

Il comunicato afferma che tutti i contenuti saranno spostati su Crunchyroll e che tutte le prossime serie saranno distribuite esclusivamente su Crunchyroll, invitando i fan a creare un account il prima possibile.

"Grandi notizie: gli anime sono stati potenziati! Funimation, che foraggia gli appassionati di anime di 52 Paesi e 10 lingue, si fonderà sotto il marchio Crunchyroll. Questa mossa comprende la branca di Funimation, Wakanim, insieme a quella di Crunchyroll e VRV, per dare vita a un servizio in abbonamento unico per i fan di tutto il mondo."

"Questo significa che le serie che arriveranno durante la stagione primaverile (la più grande mai vista!) e da lì in poi si troveranno su Crunchyroll. Da questo momento, Funimation pubblicherà solo episodi delle serie che già trasmette, questo significa che gli utenti di Funimation vorranno spostarsi su un profilo Crunchyroll il prima possibile."

"È per questo che ora, come benvenuto nella famiglia di Crunchyroll, gli abbonati di Funimation, Wakanim e VRV riceveranno uno speciale abbonamento Crunchyroll Premium di 60 giorni gratuitamente! Nei prossimi giorni gli utenti idonei di Funimation, Wakanim e VRV riceveranno un’email con il loro link unico per riscattarlo."

"Con un annuncio tanto immane, siamo consapevoli che ci siano molte domande: questa pagina con le domande più frequenti ha le risposte per gli utenti di Crunchyroll, Funimation, Wakanim e VRV. I nuovi utenti possono inoltre esplorare gli spettacolari titoli di Crunchyroll, partecipare alla comunità e agli eventi come il Crunchyroll Expo e i Crunchyroll Anime Awards leggendo questa utile guida di benvenuto a Crunchyroll."

"Mentre Crunchyroll e Funimation entrano insieme in questa nuova era, non potremmo essere più emozionati di soddisfare un’unica e vibrante comunità di appassionati di anime, autori e artisti. Grazie per aver portato insieme a noi gli anime a un livello più alto!"

Su Crunchyroll trovate tantissimi serie e titoli del momento come Attack On Titan 4 e Demon Slayer 2.