Crunchyroll ci invita a votare l'Anime Award 2019 per la Migliore Animazione

Continuando la serie di trailer che incoraggiano gli appassionati a votare le diverse categorie degli Anime Awards targati Crunchyroll: la piattaforma streaming ci propone oggi i candidati alla categoria per la Migliore Animazione, tra cui spiccano giganti di quest'anno come Devilman Crybaby e My Hero Academia Stagione 3.

Accompagnandoci passo dopo passo verso uno degli appuntamenti che, per quanto riguarda le premiazioni in ambito anime, maggiormente richiamano l'attenzione del pubblico, Crunchyroll ha pubblicato anche oggi uno dei trailer riassuntivi dedicati ad una specifica categoria dei suoi Anime Awards 2019.

I candidati di oggi si sfideranno per arrivare ad aggiudicarsi il premio per la Migliore Animazione, e rappresentano l'apice a livello tecnico delle produzioni che è possibile fruire sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. Non a caso i sei contendenti hanno tutti riscosso un notevole successo, e annoverano tra loro alcuni degli anime più seguiti degli ultimi trecentosessantacinque giorni. Ecco quindi la lista completa:

Violet Evergarden - STUDIO: KYOTO ANIMATION Devilman Crybaby - STUDIO: SCIENCE SARU MEGALOBOX - STUDIO: TMS ENTERTAINMENT/3XCUBE A Place Further Than the Universe - STUDIO: MADHOUSE Bloom into You - STUDIO: TROYCA My Hero Academia Stagione 3 - STUDIO: BONES

Non solo abbiamo un'eccellenza assoluta degli shonen come My Hero Academia, ma anche produzioni più di nicchia e alcuni anime che hanno puntato tutto sulla sperimentazione visiva e di animazione, come Devilman Crybaby, che propongono uno stile spurio, contaminato dalle più svariate tecniche fornite dall'industria.

Non vi resta quindi che visionare il trailer promozionale riportato in calce e proveniente dalla pagina Facebook di Crunchyroll.it, per poi decidere quale tra questi sei candidati meriti di salire sul palco il prossimo 16 febbraio quando, a San Francisco e in diretta su Twitch, verrà assegnato il premio per la Migliore Animazione agli Anime Awards 2019 di Crunchyroll.