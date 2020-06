Crunchyroll Italia annuncia tutte le nuove uscite, presenti Re:Zero 2 e God of High School

La stagione primaverile è arrivata alle battute finali e Crunchyroll Italia non ha certo perso tempo, rivelando agli iscritti tutte le novità previste per la stagione estiva 2020. Senza perderci in chiacchiere, andiamo quindi a dare un'occhiata agli anime che ci terranno compagnia nei prossimi mesi, tra nuovi arrivi e grandi ritorni.

Tra il meglio del meglio della stagione estiva Crunchyroll Italia conferma l'attesissimo The God of High School (lunedì 6 luglio), la seconda stagione di Re: Zero (8 luglio), il celebre harem Rent-A-Girlfriend (9 luglio) e Gibiate (15 luglio), il chiacchierato anime action/fantasy dal character designer di Final Fantasy. Queste quattro serie saranno trasmesse in simulcast, ovvero nella stessa data in cui saranno disponibili nel resto del mondo. Oltre a queste, saranno disponibili in simulcast anche Mr Love: Queen's Choice e una manciata di altri anime, i cui titoli saranno rivelati nelle prossime settimane.

Tra i grandi ritorni figurano Digimon Adventure (tutti i sabati alle 16:30), Major 2nd (11 luglio), A Certain Scientific Railgun T (24 luglio) e Food Wars 5, che riprenderà le trasmissioni dal 3 luglio ripartendo dal primo episodio. Vi ricordiamo che la trasmissione di questi quattro anime era stata interrotta a causa del Coronavirus.

Tra le serie in prosecuzione infine, Crunchyroll Italia conferma ONE PIECE (dal 28 giugno), Black Clover (7 luglio), Shadowverse (tutti i martedì alle 12:00), Welcome to the Japari Park 2 (tutti i martedì alle 18:00), Ahiru no Sora (tutti i mercoledì alle 11:25) e Wacky TV Nanana Chase the Kraken Monster! (tutti i giovedì alle 15:30). Altre serie saranno annunciate nelle prossima settimane.

E voi cosa ne pensate? Cosa seguirete questa stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per dare un'occhiata all'annuncio Crunchyroll invece, potete cliccare il link reperibile qui sotto.