Crunchyroll Italia annuncia il palinsesto estivo: ecco i primi nove anime in arrivo

L'estate è finalmente iniziata, e come di consueto Crunchyroll ha iniziato a svelare i titoli delle nuove serie che ci accompagneranno durante la stagione più calda dell'anno. Superare l'incredibile palinsesto della stagione invernale naturalmente non sarà semplice, ma a quanto pare la piattaforma streaming è partita col piede giusto.

In totale, la stagione estiva di Crunchyroll si presenta con nove serie in prosecuzione e nove nuovissimi simulcast, tutti in uscita tra luglio e agosto 2021. Per rendere la lettura più scorrevole abbiamo suddiviso il tutto in due comode liste.

Serie in prosecuzione Crunchyroll

Boruto: Naturo Next Generations

ONE PIECE

My Hero Academia 5

Tokyo Revengers

To Your Eternity

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

Dragon Quest: The Adventure of Dai

SD Gundam World Heroes

Welcome to Demon School! Iruma-kun 2

Novità Crunchyroll estate 2021

Fena: Pirate Princess

Girlfriend, Girlfriend

Vita da Slime 2

Miss Kobayashi's Dragon Maid S

Peach Boy Riverside

The Aquatope of White Sand

The Idaten Deities Know Only Peace

I'm Standing on a Million Lives 2

IDOLiSH7 Third Beat

Per quanto riguarda le novità, Fena: Pirate Princess è il nuovo anime piratesco facente parte dei Crunchyroll Originals, presumibilmente ispirato a ONE PIECE. Un altro anime molto atteso è Girlfriend, Girlfriend, conosciuto in Giappone come Kanojo mo Kanojo, romcom/harem divenuta un grande successo di vendite. The Idaten Deities Know Only Peace è il nuovo anime ecchi di Studio MAPPA, mentre The Aquatope of White Sand è un nuovo anime originale dallo studio di Angel Beats! e Charlotte. Completa la lista Peach Boy Riverside, lo shonen fantasy di Asahi Production.

Infine, per quanto riguarda le nuove stagioni, guida la lista l'attesissima Stagione 2 di Vita da Slime, ancora fresco dello spin-off The Slime Diaries. Inoltre, tornano in scena anche Miss Kobayashi's Dragon Maid, I'm Standing on a Million Lives e IDOLiSH7, ormai alla sua terza stagione.

E voi cosa ne pensate? Qualcosa che vi ispira? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Noi intanto vi ricordiamo che ulteriori aggiunte al palinsesto saranno svelate nelle prossime settimane.