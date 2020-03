Crunchyroll Italia annuncia le uscite anime della prossima stagione

La stagione invernale è arrivata alle battute finali e Crunchyroll, il colosso streaming legale con sede negli Stati Uniti, non ha certo perso tempo nel rivelare agli iscritti le novità previste per la stagione primaverile. Senza perderci in chiacchiere, andiamo quindi a dare un'occhiata agli anime che ci terranno compagnia nei prossimi mesi.

Come potete vedere cliccando sopra il link reperibile in calce, i nuovi arrivi includeranno delle vere e proprie perle, tra cui spicca senza dubbio l'attesissimo Tower of God. L'anime tratto dal manhwa di SIU debutterà il 1 aprile, e farà da apripista a The 8th son? Are you kidding me? (2 aprile), My Next Life as a Villainess (4 aprile), Ascendance of a Bookworm 2 (4 aprile), IDOLiSH7 Second Beat! (5 aprile) Food Wars 5 (11 aprile) e Woodpecker Detective's Office (13 aprile).

Crunchyroll non ha ancora rivelato l'orario di uscita degli episodi, ma è stato confermato che le serie saranno trasmesse in simulcast con il Giappone e pertanto, le date di debutto possono dirsi confermate. Tra i grandi ritorni spiccano invece: ONE PIECE e Boruto: Naruto Next Generations, in onda tutte le domeniche alle 3:00 e alle 10:00, Black Clover e Ahiru no Sora , in onda alle 11:25 di martedì e mercoledì rispettivamente, e A Certain Scientific Railgun T, sempre trasmesso tutti i venerdì alle 6:05.

Crunchyroll ha confermato che altre novità saranno rivelate nel corso del prossimo mese.

E voi cosa ne pensate? Quale serie aspettate di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai Crunchyroll Originals rivelati poche settimane fa!