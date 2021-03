Crunchyroll Italia svela il palinsesto primaverile, presenti Tokyo Revengers e Slime 300

L'Attacco dei Giganti 4, Horimiya, Dr. Stone e Re: Zero 2 sono praticamente giunti al termine, e con loro i fan anime possono salutare l'ottima stagione invernale. La primavera, però, non dovrebbe essere da meno, e Crunchyroll ha recentemente svelato la prima carrellata di serie che saranno trasmesse in simulcast in Italia.

Tra il meglio del meglio dei nuovi simulcast, Crunchyroll annuncia l'arrivo di The Slime Diaries, lo spin-off di Vita da Slime in uscita il 6 aprile, l'ottimo Tokyo Revengers tratto dall'opera magna di Ken Wakui, la brillante commedia romantica I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home in uscita il 5 aprile e infine l'isekai Slime 300, in uscita il 10 dello stesso mese. Crunchyroll per il momento non ha confermato se il simulcast di questi anime avverrà nel giorno di messa in onda giapponese o con un leggero ritardo.

Tra gli altri, Crunchyroll porterà in Italia Zombieland Saga Revenge di Studio MAPPA, Joran: The Princess of Snow and Blood di Bakkan Records, Koikimo di Studio Nomad, This Snow White Notes di Shin-Ei e soprattutto To Your Eternity di Brain's Base, senza dubbio uno dei simulcast più attesi di questa stagione.

Per quanto riguarda le serie in prosecuzione, tutti i giovedì alle 04:00 andranno in onda i nuovi episodi di Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, i venerdì ci saranno Dragon Quest: The Adventure of Dai e So I'm a Spider. So What?, e sabato sarà il turno del remake di Digimon Adventure. Domenica invece continueranno ad essere trasmessi i nuovi episodi di ONE PIECE e Boruto: Naruto Next Generations.

Crunchyroll ha ancora qualche sorpresa in programma, quindi possiamo aspettarci diverse novità nei giorni a seguire. Potete dare un'occhiata allo scherma riassunto cliccando sopra il link reperibile in basso.