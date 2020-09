Crunchyroll Italia svela tutte le uscite autunnali, presenti Jujutsu Kaisen e Noblesse

L'estate è ufficialmente giunta al termine e Crunchyroll Italia non ha certo perso tempo, svelando con largo anticipo tutte le novità previste per l'autunno del 2020. L'ultima stagione ha portato con sé colossi del calibro di Re: Zero 2, The God of High School e Food Wars 5, ma a quanto pare i prossimi mesi non saranno assolutamente da meno.

Iniziamo col dire che L'Attacco dei Giganti 4, presente nel palinsesto di Crunchyroll USA, UK e di molti altri Paesi europei, non sarà disponibile su Crunchyroll Italia. La data d'uscita rimane fissata per il prossimo 7 dicembre, e molto probabilmente il distributore italiano sarà VVVVID.

Tra il meglio del meglio della stagione autunnale, Crunchyroll Italia conferma l'attesissimo Jujutsu Kaisen (simulcast dal 2 ottobre), Noblesse (simulcast dal 7 ottobre), il quinto OAD di Vita da Slime (11 novembre) e il nuovo anime originale Onyx Equinox (simulcast dal 21 novembre). Oltre a questi quattro anime, saranno trasmessi entro la fine dell'anno anche IDOLiSH7 Second Beat!, Katana Maidens - Tomoshibi, IwaKakeru! Sport Climbing Girls, il singolare With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun e l'attesissimo Tonikawa: Over the Moon for You (simulcast ad ottobre). Queste ultime cinque serie non presentano ancora una data d'uscita.

Tra le novità figureranno, dunque, ben nove anime, di cui quattro trasmessi in simulcast con il Giappone. Tra i grandi ritorni invece avremo Shadowverse (tutti i martedì alle 12:00), Black Clover (tutti i martedì alle 12:30),ONE PIECE (tutti i sabati alle 4:00), Major 2nd (tutti i sabati alle 13:00), Digimon Adventure (tutti le domeniche alle 4:30) e Boruto: Naruto Next Generations (da annunciare).

