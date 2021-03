Crunchyroll Italia: ulteriori aggiunte al palinsesto primaverile, ecco i sei nuovi titoli

Con gli episodi finali di Jujutsu Kaisen, Black Clover e Yashahime: Princess-Half Demon, Crunchyroll si sta per addentrare nella nuova stagione primaverile. Il nuovo palinsesto prevede una programmazione a dir poco esplosiva, in grado di pareggiare lo spettacolo offerto da quella precedente.

Poco alla volta, Crunchyroll Italia sta svelando il palinsesto primaverile 2021. Dopo aver presentato titoli attesissimi come la quinta stagione di My Hero Academia, Tokyo Revengers e l'isekai Slime 300, ecco una nuova tornata di opere che accompagneranno gli spettatori nella nuova stagione.

Tra i nuovi simulcast trasmessi in streaming da Crunchyroll Italia nel palinsesto primaverile gli spettatori troveranno anche Don't Toy With Me, Miss Nagatoro dello Studio Telecom Animation Film, Farewell, My Dear Cramer dello Studio Liden Films, How NOT to Summon a Demon Lord di Tezuka Productions, Fairy Ranmaru dello Studio Comet, Let's Make a Mug Too di Nippon Animation e, infine, Seven Knights Revolution - Hero Successor dello Studio Liden Films.

L'airtime di questi sei nuovi annunci è ancora da definire: con questa mole di opere in arrivo Crunchyroll dovrà studiare attentamente la sua programmazione. La primavera targata Crunchyroll Italia ha serie animate in grado di soddisfare i gusti di qualsiasi spettatore, anche i palati più esigenti e ricercati. Quale di questi annunci vi ha colpito maggiormente? E quale, invece, sperate di vedere tra i misteriosi quattro punti interrogativi ancora da definire?

Oltre a tutti i nuovi simulcast, Crunchyroll proseguirà poi con opere del calibro di Boruto: Naruto Next Generations, ONE PIECE, Digimon Adventure 2020 e Dragon Quest: L'Avventura di Dai. Nel frattempo, l'Antitrust potrebbe interrompere l'acquisto di Crunchyroll da parte di Sony. Come si evolverà la situazione?