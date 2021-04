CrunchyRoll: John Cena diventa un anime in questa fan art condivisa dal servizio streaming

Le novità di aprile di Crunchyroll hanno dato inizio alla nuova stagione primaverile degli anime, l'account ufficiale del servizio streaming ha quindi deciso di festeggiare commissionando una divertente fan art.

Nei mesi scorsi la dirigenza della WWE ha deciso di investire in una partnership con Crunchyroll, producendo insieme un cartone che sarà ispirato al famoso sport. Molti appassionati di wrestling sperano quindi di vedere alcuni degli atleti più famosi in versione animata, mentre l'account ufficiale di Twitter di Crunchyroll ha quindi condiviso sulla celebre piattaforma social un disegno di John Cena in versione anime, in occasione del suo compleanno. In calce alla notizia potete vedere l'illustrazione dell'utente @ZZYZZYY, insieme al messaggio di auguri: "Guarderei sicuramente questo shonen, buon compleanno John Cena". Il post ha riscosso subito un grande successo, ricevendo quasi ventimila Mi Piace e più di 100 commenti, gli appassionati di anime hanno infatti accolto con entusiasmo il disegno, complimentandosi con l'artista mentre altri hanno scherzato citando il motto del wrestler.

Cosa ne pensate dell'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo è stato annunciato che altre serie animate si sono aggiunte al catalogo di Crunchyroll: tra cui titoli attesi come 86, SD Gundam World Heroes e Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose.