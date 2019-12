Crunchyroll ha lanciato una nuova linea di vestiti in edizione limitata a tema Naruto

Con il nuovo arco narrativo dedicato a Boruto: Naruto Next Generations, i fan non potrebbero essere più curiosi di scoprire come precederanno le nuove avventure di Boruto, il quale si è ritrovato catapultato direttamente nel passato, una svolta inaspettata che ha saputo generare molto interesse tra gli spettatori.

Questa nuova storia è in parte nata come forma di festeggiamento per il ventesimo anniversario del franchise - seppur l'ultima puntata di Boruto Naruto Next Generations abbia saputo generare alcune critiche dovuto a un lavoro d'animazione non esaltante -, occasione che Crunchyroll ha deciso di sfruttare in concomitanza con il Cyber Monday per lanciare una nuova linea di vestiti esclusivi e in edizione limitata dedicata agli Akatsuki, gruppo di ninja apparso sia nell'anime che nel manga di Naruto è rivelatosi capace di conquistare l'attenzione dei fan fin dalla sua prima comparsa.

La collezione - colorata interamente di nero e rosso - comprende accattivanti cappellini, giacche, magliette e pantaloni, un nuovo guardaroba pensato anche per muoversi tra le trafficate strade cittadine che percorriamo ogni giorno. Secondo quanto annunciato da Crunchyroll, i vari pezzi possono essere preordinati fino a esaurimento scorte, con l'uscita del tutto fissata per il 13 dicembre 2019.

