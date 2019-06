Crunchyroll: ecco la lista dei nuovi anime in arrivo da Funimation

Crunchyroll e Funimation hanno, per diverso tempo, avuto una forte partnership che ha portato alla condivisione di molte licenze anime tra i due servizi di streaming. Tuttavia i fan hanno iniziato a chiedersi cosa sarebbe accaduto dopo la separazione delle due piattaforme. Per fortuna, i due servizi sono tornati a condividere alcune serie.

Sembra infatti che non ci siano stati particolari problemi e ora sono state scoperte nuove serie in arrivo sulla piattaforma Crunchyroll, che ha aggiunto alla sua libreria alcune licenze di Funimation. Nonostante per noi italiani possa risultare un problema minore, le serie non avranno il doppiaggio inglese che rimane invece esclusiva di FunimationNow.

A portare alla luce queste nuove aggiunte è stato l'utente Reddit Thy_Raven, che ha fatto notare le nuove aggiunte ai cataloghi. In particolare, potete leggere qui di seguito la lista degli anime aggiunti:

A Certain Magical Index - Stagioni 1-2

Date A Live - Stagioni 1-2

High School DxD - Stagioni 1-3

Blood Blockade Battlefront - Stagione 1

Love Live! Sunshine!! - Stagione 1

Full Metal Panic! - Stagioni 1-3

Si tratta sicuramente di aggiunte importanti per Crunchyroll, che tutti i fan potranno godersi in tutta tranquillità. Inoltre, per quasi tutte le serie della lista, è previsto l'arrivo dei loro seguiti e questo si tratta sicuramente di un buon momento per recuperarsi gli anime non ancora guardati. Infine, vi rimandiamo alla carrellata di anime arrivati nel catalogo di Crunchyroll lo scorso aprile.