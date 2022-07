Crunchyroll mostra il calendario degli anime in italiano: date per Jujutsu Kaisen e altri

A livello internazionale, Crunchyroll si amplia sempre a ogni stagione. Se la stagione estiva è in corso, per quella autunnale ci sono già stati alcuni annunci. Sul territorio italiano però l'interesse è stato dirottato da un'importante notizia dei mesi scorsi: Crunchyroll doppierà alcuni anime in italiano.

La scorsa settimana è stato il turno di My Dress-Up Darling. Un doppiaggio ben riuscito e che ha ottenuto il plauso degli spettatori della serie. Ma Crunchyroll ha anche altri anime in canna da sparare, e questi arriveranno per la gran parte in questi giorni.

Lunedì 25 luglio è stato distribuito il primo episodio di The Rising of the Shield Hero;

A seguire, alle 22:00 è stato portato anche il secondo episodio di My Dress-Up Darling;

La novità più importante arriva oggi martedì 26 luglio alle ore 21:00, ovvero il primo episodio di Jujutsu Kaisen doppiato in italiano ;

; Un'ora dopo sarà invece il turno di Ranking of Kings, col secondo episodio programmato per le 22:00.

Quattro titoli totali che proseguiranno per le prossime settimane fino a esaurirsi, con cadenza settimanale, seguendo quindi lo stesso percorso che avvenne per la versione sottotitolata con audio giapponese. Vi stanno piacendo i titoli doppiati di Crunchyroll?