Crunchyroll, non solo Kaiju no.8: tutti gli anime in arrivo sulla piattaforma

La class action contro Crunchyroll non pone di certo la piattaforma in una buona luce, ma il sito continua a rinnovarsi di stagione in stagione, acquistando le licenze per la trasmissione di alcuni degli anime in arrivo più interessanti. Il suo catalogo, infatti, si sta per arricchire ancora con altri nomi in arrivo nel 2024.

Ci sono diversi anime che arriveranno nei prossimi mesi su Crunchyroll, e non c'è soltanto Kaiju no.8 che è già stato confermato. Ecco tutti i titoli in arrivo sulla piattaforma:

Bye Bye, Earth sarà disponibile in oltre 200 paesi e territori;

Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf , l'anime basato sulla light novel, esordirà nel 2024;

, l'anime basato sulla light novel, esordirà nel 2024; The Unwanted Undead Adventurer (Nozomanu Fushi no Bōkensha) arriverà nel 2024 e sarà l'adattamento dell'omonima light novel;

7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! (Loop 7-kaime no Akuyaku Reijō wa, Moto Tekikoku de Jiyū Kimamana Hanayome Seikatsu o Mankitsu Suru), anch'esso adattamento di una light novel, arriverà nel 2024;

L'adattamento del manga di Sengoku Youko esordirà a gennaio 2024 e continuerà per ben nove mesi, tre cours, raccontando tutta la sua storia con i due archi narrativi;

esordirà a gennaio 2024 e continuerà per ben nove mesi, tre cours, raccontando tutta la sua storia con i due archi narrativi; The Foolish Angel Dances with the Devil è un'altra serie che esordirà nel 2024;

Il film My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! sarà disponibile in Giappone l'8 dicembre ma arriverà anche su Crunchyroll;

A gennaio 2024, dopo lo slittamento, farà il suo esordio anche la terza stagione di Classroom of the Elite;

E voi qual è il titolo che attendete di più tra questi menzionati e l'ormai popolarissimo Kaiju no.8?