Crunchyroll: nuove aggiunte all'immenso catalogo della stagione invernale

Mentre si avvicina la conclusione della stagione autunnale, Crunchyroll ha deciso di rivelare le serie che andranno a stabilirsi con regolarità nel suo palinsesto invernale. A partire dal mese di gennaio infatti ci saranno moltissimi anime, che manifestano una rivalsa rispetto ai ritmi produttivi causati dai primi mesi della pandemia.

Naturalmente nel corso della stagione riprenderà anche la programmazione regolare di serie molto apprezzate, come Re:Zero - Starting Life in Another World, il simpatico That Time I Got Reincarnated as a Slime, e World Trigger, e continueranno le trasmissioni di Jujutsu Kaisen e Black Clover, tra le molte altre. Di seguito riportiamo tutti i nuovi titoli annunciati per la stagione invernale, ma che non hanno ancora una data d'uscita definitiva.

So I'm a Spider, So What? - Studio Millepensee, Exsa

Dr. Stone - Seconda Stagione - TMS Entertainment

- TMS Entertainment Given the Movie - Lerche

Dr. Ramune - Mysterious Disease Specialist - Platinum Vision

Ex-Arm - Visual Fight

Re:Zero - Starting Life in Another World - Seconda Stagione

- Seconda Stagione True Cooking Master Boy - NAS

Mentre è stato confermato che la seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime arriverà il 12 gennaio, in simulcast con la pubblicazione giapponese. Stando a quanto presente sul sito ufficiale di Crunchyroll Italia dovrebbero aggiungersi altre 6 serie, tra cui probabilmente rientreranno The Quintessential Quintuplets stagione 2, Yamishibai: Japanese Ghost Stories 8, Laid-Back Camp stagione 2, Heaven's Desing Team, mentre per quanto riguarda gli annunci fatti negli Stati Uniti, sembra che arriveranno anche Tropical-Rogue! Pretty Cure e Anime AzuerLane: Slow Ahead!.

Ricordiamo che Crunchyroll è stato di recente acquisito da Sony per 1,175 milardi, e vi lasciamo alle parole del General Manager riguardo le potenzialità dei progetti del sito.