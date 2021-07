Crunchyroll, nuovi aggiunte al catalogo estivo: arrivano Night Head 2041 e altri tre anime

Crunchyroll Italia ha appena svelato i nomi dei quattro nuovi anime che andranno ad arricchire il suo corposo palinsesto estivo, tra cui spiccano Night Head 2041 e The Great Jahy Will Not Be Defeated!. Le date d'uscita restano da annunciare, ma con queste acquisizioni la piattaforma si è assicurata sei dei dieci anime più attesi della stagione (dati di MyAnimeList).

Per Crunchyroll si tratta di un altro palinsesto molto ricco, specie considerando che nei prossimi mesi continuerà anche la trasmissione di My Hero Academia 5, To Your Eternity e Tokyo Revengers. Di seguito potete leggere i titoli dei quattro nuovi anime con una tanto di sinossi.

Night Head 2041 (da annunciare)

Si dice che gli umani non usino il 70% del loro cervello. Si crede che alcuni poteri misteriosi sfoggiati da alcune persone derivino proprio da questa parte della mente. C'è un termine usato per il 70% del cervello che non viene usato.... "NIGHT HEAD".

Due uomini si risvegliano in una foresta. Scacciati dalla società proprio perché in possesso di tali poteri psichici, i due fratelli Naoto e Naoya Kirihara sono stati detenuti in un laboratoro di ricerca in cui si studia chi è in possesso di tali doti, per gli ultimi 15 anni. Sperano che la ragione per cui sono stati in grado di fuggire dalla struttura è che la gente sia pronta ad accettarli e a dare il benvenuto agli psichici nella società, proprio come detto loro dal capo del laboratorio, Kyojiro Mikuriya. Ma quello che scoprono è che nella Tokyo del 2041 non solo è negata l'esistenza dei poteri pschici, ma qualsiasi cosa che riguarda i fenomeni sovrannaturali, per esempio da libri e fumetti, è del tutto censurata.

Il National Security Headquarters ha il compito di sostenere il pensiero scientifico e di proteggere la nazione reprimendo chiunque esprima pensieri pericolosi. Due fratelli facevano parte di questa squadra speciale d'elite. Takuya e Yuya Kuroki furono abbandonati dai loro genitori quando erano piccoli e sono stati presi nella squadra. Pensavano che i fenomeni sovrannaturali non esistessero e non hanno mai messo in discussione il loro dovere di braccare ogni pericoloso criminale che la pensasse diversamente, ma un giorno hanno incontrato una donna chiamata Shoko Futami, durante una missione. "La barriera è stata rotta". Takuya e Yuya hanno poi incontrato i fuggiaschi Naoto e Naoya, guidati verso i loro fratelli psichici dalle parole di Shoko. Fratelli che fuggono e fratelli che li inseguono... sta per iniziare la storia di queste due coppie di persone che vivono sotto il giogo del destino.

The Great Jahy Will Not Be Defeated! (luglio)

La grande Jahy, seconda in comando del Re dei demoni nel regno oscuro, è considerata da sempre come una figura spaventosa, temuta e rispettata da tutti. Durante uno scontro con una maga, però, il cristallo di mana che garantisce l'equilibrio nel regno delle ombre viene distrutto, e Jahy si ritrova trasportata sul pianeta Terra, in una forma decisamente meno temibile. Risvegliatasi in un bilocale in Giappone, Jahy cerca un modo per tornare indietro e recuperare i suoi poteri, ma per prima cosa deve riuscire a sopravvivere!

Theatre of Darkness Stagione 9 (da annunciare)

Ogni pomeriggio alle 17:00, un anziano con una maschera gialla si presenta al parco per bambini per raccontare storie su fantasmi e altre leggende metropolitane. Yami Shibai 9, la nona stagione dell'anime horror, torna nell'estate del 2021 con nuove storie tutte da scoprire.

D_Cide Traumerei (da annunciare)

Quando il giovane Ryuhei Oda frequentava le elementari, ammirava suo fratello maggiore. Un giorno però, suo fratello morì in circostanze misteriose, lasciando così un profondo trauma nella psiche del ragazzo. Con il passare degli anni, Ryuhei inizia a praticare kickboxing e cerca di diventare più socievole, ma quando viene mostra da una strana creatura di nome Tris, tutto cambia.

Crunchyroll ha recentemente annunciato l'acquisizione di Pretty Cure e Kiratto Pri Chan, e tra le serie in corso, i nuovi annunci e i Crunchyroll Originals, sembra avere un parco offerte decisamente interessante per la stagione estive. Per scoprire il meglio del meglio, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle uscite di luglio firmate Crunchyroll.